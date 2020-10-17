«Запретное со временем становится сильно привлекательным»: Тодоровский рассказал о своих детях

Режиссер Валерий Тодоровский признался, что из-за нехватки времени, он не успевал в свое время воспитывать детей. При этом он отметил, что старался им никогда ничего не запрещать.

«Я из тех родителей, кто считает, что все запретное со временем становится сильно привлекательным. У меня двое детей уже совсем взрослые, им говорить и запрещать что-то уже слишком поздно». Валерий Тодоровский

По словам режиссера, сейчас он старается, как можно больше проводить времени со своей младшей дочкой Зоей. Девочке 11 лет. Они любит читать. По словам режиссера, у его ребенка есть доступ абсолютно ко всему. Она прекрасно понимает, что можно в этом мире, а что нельзя. Разбирается в понятиях хорошо и плохо, сообщает «АиФ».

Напомним, что от первой жены Натальи Токаревой у Валерия Тодоровского сын, которого зовут Петр. Он журналист и режиссер. Также есть дочь Екатерина. Она студентка иностранных языков МГУ. Второй женой Тодоровского является Евгения Хиривская. Она российская актриса театра и кино. У них подрастает общая дочь Зоя.