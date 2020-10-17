«Скоро сниппет сочного трека «NEON»: красавчик-сын Рыбина и Сенчуковой пробует себя в музыке

Сын популярных исполнителей лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий в Instagram рассказал, что пробует себя на музыкальном попроще. Не исключено, что совсем скоро в мире шоу-бизнеса загорится еще одна яркая звезда.

«Скоро сниппет сочного трека «NEON», — заявив он, прорекламировав новинку.

«Какой вы, Василий, все-таки брутальный красавец. Просто смотрим на вас и не можем налюбоваться», «Тарзан номер два или даже один», «Просто какой-то Терминатор. Так держать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Василий Рыбин учится во МГИКЕ на режиссера театральных постановок. В этом году ему исполнился 21 год. Известно, что его сердце занято. У него есть девушка, которую он очень сильно любит и с которой иногда появляется в эфирах ток-шоу. В детстве сын Рыбина и Сенчуковой пробовал себя в единоборствах. Он, в частности, занимался карате.