«Авербух возьмет меня? Я что — папина дочка»: Харламов ответил на призыв пойти на «Ледниковый период»

Певица Ольга Бузова во время шоу «Камеди Клаб» дала несколько советов юмористу.

Телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Камеди Клаб» дала несколько советов ведущему юмористу Гарику Харламову, который, как известно, разводится с женой актрисой Кристиной Асмус.

«Гарик, у тебя сейчас может попереть карьера. Ты — разводишься. Во-первых, начинай уже писать песни. Их исполнять. Дальше следующий этап. Программы. «Ледниковый период», фигурное катание», — посоветовала Бузова.

В этот момент соведущий Харламова комик Павел Воля на ушко шепнул другу: «Она сумасшедшая».

«Сейчас Авербух увидит и возьмет тебя», — продолжила Бузова.

«Авербух возьмет меня? Я что — папина дочка. Не пойду, ни за что». Гарик Харламов

Напомним, что несколько месяцев назад стало известно, что Илья Авербух, идейный вдохновитель шоу «Ледниковый период», живет вместе со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год. Предварительно, в следующем году они должны сыграть свадьбу.