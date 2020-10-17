«Я тяну ножку каждый день»: Бузова пожаловалась на травмы во время «Ледникового периода»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ рассказала о своем участии в программе «Ледниковый период» на Первом канале. Как известно, на рейтинговом проекте она выступает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

«Я тяну ножку каждый день. У меня травмы. Я связки повредила, потому что тренировки идут по пять часов. Я всю жизнь думала, что я высокая, статная и грациозная, а в этом фигурном катании мне сказали: «Она высокая и никогда не сядет на ножки». Ольга Бузова

«Я, честно скажу, что тоже тяну ножку каждый день, но из KFC. Потягиваю периодически», — высмеял звезду юморист и шоумен Гарик Харламов.

Напомним, что во втором выпуске «Ледникового периода» Ольга Бузова и ее партнер получили самые низкие оценки от членов жюри. После этого Давид Манукян, возлюбленный звезды, обвинил жюри в предвзятости. По его мнению, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев справились со своей программой и не заслуживали столь низких баллов.