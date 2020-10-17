«Хочу жить и любить, как в последний раз»: Бузова на «Камеди Клаб» рассказала о жизни с Манукяном

Как отметила певица, она никогда не думает о плохом.

Певица Ольга Бузова в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ рассказала ведущим Гарику Харламову и Павлу Воле о своей личной жизни. Как известно, она уже второй год встречается с блогером Давидом Манукяном.

«Я решила свою личную жизнь не обсуждать», — заявила с порога звезда. «Как это так? Восемьдесят лет обсуждали и вдруг не будем обсуждать», — заметил на это Харламов.

«Я подумала…», — продолжила исполнительница. «Это что-то новенькое. Ребята, исторический момент. Запоминайте. Второй раз такое будет через сорок лет», — под смех зала заметил Воля, высмеивая интеллектуальные способности звезды.

«Может быть, счастье любит тишину», — попыталась продолжить телеведущая. «Слушай, Оля. Мы тебе всей страной хотим сказать – наше счастье любит тишину. Можешь паузу взять?» — спросил иронично Воля.

«Нет, я хочу еще больше вас радовать. Мне повезло, я обладаю уникальным качеством, я вижу в людях только хорошее. Я никогда не думаю о плохом. Спасибо, что кто-то тоже обладает этим качество. Я хочу жить и любить, как в последний раз. Я хочу танцевать, как в последний раз. Я верю в бесконечную любовь и верю, что именно любовь и добро правят нашим миром». Ольга Бузова

«Самое главное, что мы все время думаем, когда тебя слышим: «Ну, может быть в последний раз», — подметил неугомонный Воля.

Добавим, что не так давно Бузова и Дава были в ссоре, которая длилась несколько недель. Пошли даже слухи, что они расстались. Впрочем, позже звезды помирились.