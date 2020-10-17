«Всегда нужно признаваться в любви тому, кого любишь»: Ильиных удивила смелым заявлением

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram заявила, что в ближайшее время сделает признание в любви своему близкому человеку. При этом она не назвала фамилию счастливчика, сохранив интригу.

«Я верю в одну вещь. Всегда нужно признаваться в любви тому, кого любишь. Люблю, признаюсь. Спасибо». Елена Ильиных

«Влад Топалов уже замер в ожидании», «Елена, что у вас происходит с Владом? Неужели вы решили быть вместе», «Очень красивая вы, Лена. Удачи вам на проекте «Ледниковый период», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Влад Топалов регулярно в соцсетях размещает снимки с Ильиных. Фанаты считают, что у звезд бурный роман. При этом, как известно, и Ильиных, и Топалов – семейные люди. У них есть не только вторые половинки, но и дети. Сыну Топалова от телеведущей Регины Тодоренко нет еще и двух лет, а ребенку Ильиных от артиста балета Сергея Полунина не исполнился и годик.