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«Всегда нужно признаваться в любви тому, кого любишь»: Ильиных удивила смелым заявлением

Поклонники олимпийской чемпионки уверены, что речь идет о музыканте Владе Топалове.

«Всегда нужно признаваться в любви тому, кого любишь»: Ильиных удивила смелым заявлением
Елена Ильиных. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram заявила, что в ближайшее время сделает признание в любви своему близкому человеку. При этом она не назвала фамилию счастливчика, сохранив интригу.

Елена Ильиных
Елена Ильиных. Фото: instagram.com/blackswanei/

«Я верю в одну вещь. Всегда нужно признаваться в любви тому, кого любишь. Люблю, признаюсь. Спасибо».

Елена Ильиных

«Влад Топалов уже замер в ожидании», «Елена, что у вас происходит с Владом? Неужели вы решили быть вместе», «Очень красивая вы, Лена. Удачи вам на проекте «Ледниковый период», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Влад Топалов регулярно в соцсетях размещает снимки с Ильиных. Фанаты считают, что у звезд бурный роман. При этом, как известно, и Ильиных, и Топалов – семейные люди. У них есть не только вторые половинки, но и дети. Сыну Топалова от телеведущей Регины Тодоренко нет еще и двух лет, а ребенку Ильиных от артиста балета Сергея Полунина не исполнился и годик.

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Влад ТопаловЕлена ИльиныхНовости googleРегина ТодоренкоСергей Полунинфигурное катаниеШоу "Ледниковый период"