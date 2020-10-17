«Ее больше устраивает война»: Плющенко заявил о неудачных попытках примириться с Тутберидзе

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, он всегда будет выступать за мир.

Фигурист Евгений Плющенко заявил, что он и его жена продюсер Яна Рудковская предпринимали попытки примириться с тренером Этери Тутберидзе. Накал страстей в их отношениях возник после того, как несколько талантливых учениц наставницы перешли в Академию к двукратному олимпийскому чемпиону.

Как отметил Плющенко, он никогда не опустится до того, чтобы переманивать спортсменов за деньги. По его мнению, в фигурном катании это просто невозможно, потому что это «не футбол и не хоккей». Как сказал Плющенко, он предлагал Тутберидзе через ее штаб помириться и делать дальше свою работу, но получил отказ.

«Понимания мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война». Евгений Плющенко

Отметим, что школы Тутберидзе и Плющенко активно соперничают друг с другом на различных соревнованиях. При этом некоторые эксперты уверены, что Плющенко переманивает в свою команду фигуристок от Тутберидзе, пользуясь своими финансовыми возможностями, сообщает «Спорт-Экспресс».