«Ни телевидение не помогает, ни «вайны»: Плющенко о поисках «запасного аэродрома» Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал недавнее скандальное видео ведущего «Ледникового периода» Алексея Ягудина.

Новый виток в их противостоянии начался с того, что Ягудин запустил в Сеть смешной ролик о конфликте Плющенко с директором спортивной школы «Самбо-70» Ренатом Лайшевым. Когда об этом узнал Плющенко, то попросил «друга» в следующий раз отмечать его в роликах, чтобы он их просматривал. При этом Плющенко бросил фразу: «Леха, молодец. Садись – пять!» На это Ягудин заявил, что у него другой учитель и Плющенко не удастся его переманить в свою команду, как он это сделал с некоторыми фигуристками тренера Этери Тутберидзе.

«Я не думаю про Леху, а он, видимо, весь в мыслях обо мне и моей школе! Может, правда, ищет запасной аэродром? Ну либо просто недостаток внимания и уже ни телевидение не помогает, ни «вайны» в женском обличии». Евгений Плющенко

Напомним, что Плющенко и Ягудин во время спортивной карьеры были непримиримыми соперниками. Ягудин выиграл на Олимпиаде 2002 года, а Плющенко побеждал спустя четыре года в итальянском Турине и в Сочи в 2014 году, сообщает «Спорт-Экспресс».