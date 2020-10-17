«Вылитая Аллочка»: жена племянника Пугачевой поделилась нежным фото с крохотной дочкой

Как отмечают друзья пары, девочка очень похожа на Примадонну во младенчестве.

Жена племянника певицы Аллы Пугачевой Гузель в Instagram опубликовала снимок с новорожденной дочкой. На фотографиях малышка лежит в коляске. Мама безумно счастлива около ребенка.

Между тем друзья пары отмечают, что девочка очень похожа на Примадонну отечественной эстрады во младенчестве. «Вылитая Аллочка», — заявил один из друзей семейства в беседах с журналистами.

Интересно, что племяннику Пугачевой Владу руководители одного из скандальных ток-шоу предлагали полмиллиона рублей, чтобы он рассказал на всю страну о рождении дочери. Однако родственник звезды ответил, что детьми не торгует.

Напомним, что в семье племянника Аллы Пугачевой Влада, который женился не так давно на бухгалтере из Казани по имени Гузель, дочка появилась на свет еще в августе. Певица ничего не знала о рождении малышки. Лишь недавно эта новость облетела все СМИ, сообщает «Комсомольская правда».