«Я с Пашей на связи»: Мартиросян прокомментировал слухи об изменах Воли жене с эскортницами

Шоумен Гарик Мартиросян заявил, что желтая пресса специально раздувает скандал, якобы его друг и коллега Павел Воля изменяет жене гимнастке Ляйсан Утяшевой с эскортницами.

«Я с Пашей все время на связи. Если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел». Гарик Мартиросян

Как отметил Мартиросян, скорее всего, девушка, которая выложила в Сеть снимки в Волей, воспользовалась услугами специальной компьютерной программы — фотошопа. По его мнению, она просто захотела славы и не нашла никакого другого способа. Как считает Мартиросян, сегодня так поступают многие.

Напомним, что недавно Сеть взорвал снимок, где Воля сидит в нетрезвом виде рядом с несовершеннолетней девушкой. Комик подвергся осуждению общественности. Его стали подозревать в изменах красавице-жене, сообщает «Вечерняя Москва».