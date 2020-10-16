Петросян прокомментировал новости о второй беременности Брухуновой

Юмориста снова поздравляют, но, судя по всему, зря.

Татьяну Брухунову заподозрили во второй беременности. Поклонники молодой супруги Евгения Петросяна заметили округлившийся живот Татьяны и разразились поздравлениями.

Юморист в беседе с ФАН прокомментировал данную ситуацию. Комик заверил, что жена не беременна и поздравления неуместны.

«Она [информация] не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка», — сказал Евгений Петросян.

Недавно Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали родителями. У них родился сын Ваган, пять месяцев супруги скрывали радостную новость, но теперь молодая мать с удовольствием гуляет с сынишкой в столичных парках.

В семье юмориста полагают, что домыслы поклонников возникли после того, как Татьяна поделилась, что не против родить второго малыша, желательно девочку, сообщает 5-tv.ru.