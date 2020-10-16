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«Уже скоро!!!»: Пресняков объявил о приближающемся пополнении в семье

Жена музыканта Наталья Подольская готовится подарить ему второго ребенка.

«Уже скоро!!!»: Пресняков объявил о приближающемся пополнении в семье
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица Наталья Подольская находится на позднем сроке беременности. Пополнение в семье артистки и ее мужа, Владимира Преснякова-младшего, ожидается в ближайшее время. И глава семейства пребывает в нервном ожидании. Он разместил у себя в микроблоге снимок с женой и сыном и объявил:

«Еще нет, но уже скоро!!!», — сообщил артист в Instagram.

Подписчики поддерживают будущего многодетного отца и успокаивают, что все будет хорошо. Некоторые до сих пор выражают надежду, что на свет у Владимира и Натальи появится девочка – ведь они так хотели дочь.

Напомним, Пресняков и Подольская воспитывают общего ребенка, 4-летнего сына Арсения. Кроме того, от отношений с Кристиной Орбакайте у музыканта есть 29-летний наследник Никита.

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