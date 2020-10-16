«Топалов ходит по тонкому льду»: Собчак призвала Тодоренко присмотреться к «любвеобильному» мужу

Светская львица Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» призвала телеведущую Регину Тодоренко внимательнее присмотреться к мужу, музыканту Владу Топалову. Поводом послужили активные лайки, которые певец адресует телеведущей Настасьи Самбурской, размещающей откровенные снимки в социальных сетях. К примеру, он не прошел мимо фотографии, где Самбурская собрала в корсет свой шикарный бюст.

Сама Тодоренко, судя по всему, на эти фотографии закрывает глаза, но общественность, что называется, бдит и видит, что происходит.

«Топалов ходит по тонкому льду! Регина, ау!»

Ксения Собчак

Ранее Влад Топалов уже был замечен во флирте с другими девушками. Например, часть его поклонников уверена, что у него роман с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. Они, как известно, вместе выступают на шоу «Ледниковый период». Причем в первом выпуске проекта даже слегка поцеловались. Снимки с фигуристкой в соцсетях он в последние месяцы размещает даже чаще, чем с любимой женой.