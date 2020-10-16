«Сжечь этот дом, как и квартиру»: сын Леонова призвал спалить в огне трехэтажный особняк Прилучного

Сын актера Евгения Леонова, который ушел из жизни в далеком 1994 году, Андрей в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призвал к радикальным мерам «мажора» Павла Прилучного. Он заявил, что тот должен уничтожить трехэтажный особняк, в котором ранее жил с актрисой Агатой Муцениеце.

«Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Все продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру». Андрей Леонов

Отметим, что сама Карпович, с которой, кстати, Андрей Леонов сыграл в серале «Папины дочки» наотрез отказалась жить в трехэтажном особняке своего возлюбленного Павла Прилучного. Дело в том, что в коттедже он ранее жил с женой актрисой Агатой Муцениеце, с которой, как известно, развелся.

Ранее стало известно, что Павле Прилучный продает особняк за 200 миллионов рублей. Дело в том, что на нем и его бывшей жене висит ипотека. Они должны выплатить банку еще 70 миллионов рублей.