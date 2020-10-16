«Сыночек, с твоей первой датой!»: Решетова вслед за Тимати поздравила Ратмира с днем рождения

Как отметила модель, она до сих пор не понимает, как они с рэпером заслужили такое счастье.

Модель Анастасия Решетова в Instagram поздравила своего сына Ратмира от рэпера Тимати с днем рождения. Мальчику 16 октября исполнился годик. Она разместила серию совместных снимков, на которых можно увидеть все счастливое семейство. Отметим, что ранее Тимати на своей страничке в соцсетях также публиковал общие снимки с Решетовой и их сыном.

«Вот уже год как мы родители самого любимого и долгожданного мальчика на свете. До сих пор не понимаю, как мы такое заслужили?! Сыночек, с твоей первой датой!» Анастасия Решетова

«Кажется, что вы единственная женщина, которая после родов стала гармоничнее в тысячу раз», «Как быстро год пролетел. С первым днем рождения малыша. Пусть будет счастлив», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Тимати и Решетова не смогли создать счастливую семью. Они расстались, но при этом сохранили добрые отношения. Ребенок, к слову, остался жить со своей звездной мамой. Но и отца видит не реже.