«Время летит так быстро»: годовалый сын Топалова вместе с мамой учит стихи Барто

Майклу два годика исполнится только в декабре 2020 года.

Сын телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова Михаил, которого родители часто называют Майклом, судя по всему, растет очень смышленым и не по годам развитым мальчиком. В Instagram Тодоренко поделилась видеозаписью, на которой ребенок читает вместе с мамой стихотворение «Бычок» советской поэтессы Агнии Барто.

«Выступает Михаил. Скажи: «Топалов», — говорит в начале ролика телеведущая. После этого мать начинает произносить первый строчки стихотворения, а сын концовку предложений.

«Улыбашка наша уже читает маме стихи. Я в такие моменты почему-то плачу, но вот только не пойму от счастья или от сожаления, что время летит так быстро! И звуки уже превратились в буквы, а буквы в слова и предложения. Тешит только возможность повторить все это со следующими детками».

Регина Тодоренко

Напомним, что наследник у звезд появился на свет в декабре 2018 года. Как известно, и Топалов, и Тодоренко сейчас участвуют в шоу «Ледниковый период» и являются в своих парах одними из фаворитов на победу.