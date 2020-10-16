«Вот и вся любовь»: Евгения Дидюля официально развелась со своим мужем

«Состоялся бракоразводный процесс. Вторая сторона не просила срок для примирения. Не просила никаких ходатайств. Получилось, что развод состоялся в одно судебное заседание. На самом деле, это было приятно. Мы ожидали чего угодно с той стороны. Мы не понимаем только одного. Зачем адвокат вообще приходил в суд, если они знали, что развод состоится и никто не будет спорить с этим иском. Как говорится, вот и вся любовь».

