«Он неправильно расставил акценты»: Лещенко осудил Пригожина после слов о бедных артистах

Как отметил певец, продюсер должен был говорить в первую очередь о массе безымянных музыкантов.

Певец Лев Лещенко заявил, что продюсер Иосиф Пригожин неправильно расставил акценты, когда несколько месяцев назад поднял вопрос о бедственном положении артистов из-за пандемии.

«Надо было говорить не о состоятельных артистах, входящих в первый эшелон, а о большой массе безымянных музыкантов. Вы знаете, сколько получают в негосударственных учреждениях те же скрипачи? 12–15 тысяч рублей. До пандемии. А сейчас вообще ничего не получают».

Лев Лещенко

Как отметил Лещенко, ему в первую очередь жаль артистов оригинального жанра. Раньше они могли заработать на корпоративах, а сегодня оказались никому не нужны. Государство никакой помощи им не оказывает. По словам Лещенко, власть должна повернуться лицом не только к бизнесу в этот непростой момент, но и к артистам. Он считает, что люди все равно сегодня хотят получать позитивные эмоции, которое как раз и дарит массовое искусство, сообщает «АиФ».

Напомним, что Иосиф Пригожин позже отмечал: он как раз и говорил об артистах из небольших городов, которые из-за пандемии остались без заработка, когда высказывался о бедственном положении людей из его сферы.