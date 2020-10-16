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«Лиф еле-еле удерживает грудь»: Каменских в секси бикини смело оголилась у пальмы

Украинская исполнительница произвела фурор на пляже, показав, что прячет под рубашкой.

«Лиф еле-еле удерживает грудь»: Каменских в секси бикини смело оголилась у пальмы
Анастасия Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Анастасия Каменских — девушка эффектная и соблазнительная. Украинская исполнительница то и дело постит в личном микроблоге провокационные фото, разжигая «аппетит» мужской половины подписчиков звездного профиля. Возлюбленная рэпера Потапа не стесняется своих округлых форм, артистке есть что показать своим поклонникам. В тропиках знойная красавица позировала в секси бикини, который, по мнению фанатов, едва удерживал пышный бюст Анастасии.

Певица Анастасия Каменских
Анастасия Каменских в бикини восхитила поклонников идеальным бюстом. Фото: Instagram.com/kamenskux

«Хочется видеть вас без одежды, пленительная и горячая», «Знойная гурия, восхитительная», «Лиф еле-еле удерживает грудь!!», «Потапу с такой женушкой очень повезло, красавица!!», «Когда не стыдно и раздеться», «Все затрепетало в груди», «Как вам муж такое позволяет?!», «Бессовестно хороша», «Это девушка на миллион», «Бюст что надо, пышненько», «Чудесная», — отметили поклонники певицы.

Надо ли говорить, что своей фигурой Каменских вполне довольна. Да и выглядит украинская поп-дива просто восхитительно. Фолловеры уверены, что Анастасия имеет полное право демонстрировать то, что скрыто под ее белоснежной пляжной рубашкой, на радость всем поклонникам.

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