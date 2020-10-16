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«Я снова секси блонди»: Ханна распрощалась с натуральными русыми волосами

Певица сделала новую стрижку и вернулась к образу блондинки.

«Я снова секси блонди»: Ханна распрощалась с натуральными русыми волосами
Ханна снова изменила естественному цвету волос. Фото: instagram.com/offi_hanna/

Фотомодель и певица Ханна похвасталась в Instagram сменой имиджа. 29-летняя девушка осветлила свои длинные русые волосы, укоротила их и сделала трендовую прическу в виде голливудских волн.

«Теперь я снова секси блонди. Прощай натуральные, блестящие, ухоженные, густые волосы», — написала красавица в сториз, спросив у поклонников, идет ли ей новый образ.

Певица Ханна
Ханна показала, как изменились ее волосы. Фото: instagram.com/offi_hanna/

Бьюти-преображение пригодилось звезде для дерзкой фотосессии в автомобиле. Выложив свежие снимки, артистка призналась, что давно хотела измениться, и вот, наконец, решилась. Волосы все равно потом отрастут, успокаивает себя Ханна, зато она чувствует себя посвежевшей и очень привлекательной.

«Рано или поздно я бы все равно это сделала!! Так что ждать?! Похожу с русыми лет через пять», — написала она.

Поклонники в комментариях выразили восхищение новым образом артистки. Многие отметили, что ей очень идет быть блондинкой.

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