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«Агент 008 на прогулке!»: Безруков показал сына от Матисон в черных очках и с собакой на поводке

Маленький Степан с серьезным видом прошелся по улице.

«Агент 008 на прогулке!»: Безруков показал сына от Матисон в черных очках и с собакой на поводке
Сергей Безруков. Фото: instagram.com/s_bezrukov/

Сергей Безруков воспитывает в браке с Анной Матисон двоих детей. Старшей дочке Маше уже четыре года, младшему сынишке звезд скоро исполнится два годика. Актер театра и кино обожает проводить время с семьей и использует каждое мгновение, чтобы побыть с детьми.

На этот раз Безруков отправился на прогулку с сыном. Мальчик взял в руки собачий поводок и выгулял семейного хвостатого любимца. При этом он прошелся по улице в черных очках и с серьезным видом, который поспешил прокомментировать знаменитый отец.

«Агент 008 на прогулке! Ждем яркого солнца… Хотя погода уже по-настоящему осенняя», — констатировал Безруков.

Подписчики умилились от увиденных кадров и поспешили прокомментировать снимки:

«Деловой, все правильно, сначала собаку по следу», «Опасный», «Какой хорошенький агент», «Забавно! Кто кого выгуливает?! Вам прекрасного времяпрепровождения!!», «Крутяшка», «Ух, ты! Как Степа вырос!» — заметили фолловеры.

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