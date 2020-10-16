«Агент 008 на прогулке!»: Безруков показал сына от Матисон в черных очках и с собакой на поводке

Сергей Безруков воспитывает в браке с Анной Матисон двоих детей. Старшей дочке Маше уже четыре года, младшему сынишке звезд скоро исполнится два годика. Актер театра и кино обожает проводить время с семьей и использует каждое мгновение, чтобы побыть с детьми.

На этот раз Безруков отправился на прогулку с сыном. Мальчик взял в руки собачий поводок и выгулял семейного хвостатого любимца. При этом он прошелся по улице в черных очках и с серьезным видом, который поспешил прокомментировать знаменитый отец.

«Агент 008 на прогулке! Ждем яркого солнца… Хотя погода уже по-настоящему осенняя», — констатировал Безруков.

Подписчики умилились от увиденных кадров и поспешили прокомментировать снимки: