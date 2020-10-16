Последний романтик: влюбленный Богомолов посвятил красивые и нежные слова Собчак

Режиссер, судя по всему, до сих пор переживает конфетно-букетный период в отношениях.

Режиссер Константин Богомолов в Instagram нежно признался в любви своей жене светской львице и телеведущей Ксении Собчак. Он разместил несколько кадров с их совместного отдыха. На снимках бывшая невестка Эммануила Гедеоновича позирует на берегу моря в расслабленном настроении.

«Я не тоскую о море. Обнимаешь тебя и как в теплое море падаешь. Ты — жизнь и счастье. Люблю». Константин Богомолов

«Красивое, нежное, особенное признание в любви. Цените и берегите друг друга!», «Ах, какие вы голубки-неразлучники! Обожаю вашу пару», «Взаимного пребывания в таком состоянии, как можно дольше», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли свадьбу чуть больше года назад. Торжество стало одним из самых запоминающихся в мире шоу-бизнеса. К примеру, к дверям ЗАГСа молодые приехали на катафалке, чем несколько смутили общественность. На двери траурной машины красовалась надпись: «Пока смерть не разлучит нас».