«Только ты ее не обмани»: Гурцкая рассказала о важной роли свекрови в их браке с Кучеренко

По словам певицы, она поняла, что в удивительной семье адвоката ее все будут любить.

Певица Диана Гурцкая в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как развивались ее отношения с мужем адвокатом Петром Кучеренко.

«Появление Петра в моей жизни – это счастье. Я с ним дружила много лет еще до нашей свадьбы. Я объяснила ему, что жить с незрячим человеком непросто. А потом мама Петра сказала: «Сынок, если ты любишь, то это правильно. Она заслуживает счастья больше, чем кто-либо. Только ты ее не обмани. Ее нельзя обманывать». Я поняла, что в этой удивительной семье меня будут любить. Любить такой, как я есть».

Диана Гурцкая

Юрист Петр Кучеренко со своей стороны добавил, что ему стало интересно, чем живет и дышит исполнительница с первого дня их знакомства. «Я поразился ее уникальным внутренним миром. В какой-то момент наши отношения пришли к такой точке, когда события надо было кардинально изменить. Мы либо должны были остаться друзьями, либо пожениться. Мы пошли по второму пути», — заявил он.

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Напомним, что Диана Гурцкая – заслуженная артистка России. В браке с мужем у нее в 2007 году родился сын Константин.