«Нам очень комфортно – ни разу не поругались»: Буланова рассказала о своем новом возлюбленном

Певица Татьяна Буланова призналась, что в ее жизни несколько месяцев назад появился любимый мужчина, с которым она сейчас проводит все свое свободное время. По ее словам, они живут вместе. Причем этот человек никак не связан с миром шоу-бизнеса.

«Работает совершенно в другой области. Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно — ни разу не поругались». Татьяна Буланова

Как отметила Буланова, со свадьбой они пока не торопятся. Хотят лучше друг друга узнать. По словам звездной исполнительницы, ее младший сын Никита, который пока живет с ней, одобрил выбор родительницы. Он уже подружился с новым возлюбленным мамы. Буланова заметила, что работы в ее жизни в общем-то хватает. Коронавирус лишь частично спутал ее планы. Бывали, как она сказала, времена и похуже, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Татьяна Буланова была замужем за известным футболистом Владиславом Радимовым. Несмотря на общего ребенка, им не удалось сохранить любовь и они расстались. При этом, как отмечала Буланова, она сегодня нормально общается со спортсменом.