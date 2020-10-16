Это уже не модно: от каких вещей лучше отказаться зимой-2020
Видео
Жена, сын и шесть подруг: личная жизнь Николая Баскова
Видео

«Мы с мамой сделаем все»: Тимати и Решетова воссоединились на семейной фотосессии с сыном

В первый день рождения Ратмира музыкант и модель изобразили идиллию.

«Мы с мамой сделаем все»: Тимати и Решетова воссоединились на семейной фотосессии с сыном
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимур Юнусов поспешил поздравить сына Ратмира с днем рождения. Малышу 16 октября исполняется один годик, и по этому случаю рэпер и его бывшая возлюбленная, модель Анастасия Решетова, воссоединились на семейной фотосессии.

«Сегодня твой первый год!! А впереди еще целая жизнь!!! И мы с мамой сделаем все возможное, чтобы она получилась интересной, счастливой и насыщенной!!» — обещает Тимати.

На снимках Решетова сменила несколько образов, а малыш Ратмир наряжен в стильный бархатный костюмчик с бабочкой как настоящий джентльмен.

Напомним, что в сентябре Анастасия Решетова объявила поклонникам, что их с Тимати отношения закончились. Спустя пять лет гражданского брака, пара решила расстаться, но что именно послужило причиной разрыва — фанаты гадают до сих пор. Вскоре после этого рэпер стал героем нового реалити-шоу «Холостяк».

Тэги

Анастасия РешетоваРатмир Юнусовсын ТиматиТиматиТимати и Решетова