«Очень тяжело мне было»: Хрусталев признался, что хотел покинуть шоу «Вечерний Ургант»

По словам шоумена, одно время он собирался уйти на ТНТ, обратно в Comedy Woman.

Шоумен Дмитрий Хрусталев в эфире шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман заявил, что одно время у него было огромное желание уйти из «Вечернего Урганта» обратно в Comedy Woman, где он всегда был главной звездой. По его словам, ему не нравилась роль второго плана в рейтинговой программе на Первом канале.

«Я видел, что Иван одеяльщик. Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается… Очень тяжело мне было». Дмитрий Хрусталев

Как сказал Хрусталев, со временем он стал спокойно воспринимать свою роль второго плана и то, что он будет всегда в тени Ивана Урганта. Особенно в программе его привлекает жанр полной импровизации. Раньше он просто учил тексты и выходил к зрителям. Хрусталев добавил, что между ним и Ургантом выстроились доверительные отношения.

Напомним, что Дмитрий Хрусталев работает в шоу «Вечерний Ургант» с 2013 года. Ранее он был единственным мужчиной в проекте Comedy Woman.