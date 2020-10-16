«Пенсионерам на проекте, как говорится, не место»: Степан Меньщиков с женой покинули «Дом-2»

Как рассказала Ангелина Монах, в атмосфере вечных съемок их с мужем малышка не должна развиваться.

Жена шоумена Степана Меньщикова Ангелина Монах в Instagram объяснила, почему они с мужем ушли с проекта «Дом-2», где были самыми возрастными участниками и, пожалуй, главными звездами телестройки. По ее словам, после закрытия проекта «Спаси свою любовь» они приняли это непростое для их семьи решение.

Как заметила Монах, жить все время под камерами очень тяжело. В то же время именно на шоу родилась их со Степаном Меньщиковым дочь. Как сказала жена шоумена, благодаря «Дому-2» она узнала другой мир и перед ней открылись новые возможности.

«Друзья! Как бы сейчас смешно не звучало, но мы же со Степаном самые взрослые участники. А пенсионерам на проекте, как говорится, не место. Еще пару лет и, пенсионный фонд, жди нас». Ангелина Монах

Монах заметила, что их дочь в атмосфере постоянных съемок испытывала бы стресс. Переходить же на «Дом-2» они не захотели из-за формата шоу.

Напомним, что недавно в семье Меньщикова и Монах родилась дочь. Ребенка звезды решили назвать Степанией.