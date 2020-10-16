«Организм требует каких-то перемен»: Алсу предстала на фото со светлыми волосами

Поклонники отметили, что певица сразу помолодела. Многие вспомнили, что она уже была блондинкой, когда снималась в клипе «Зимний сон».

Алсу за годы творческой карьеры стала кумиром для миллионов поклонников. Когда-то она была самой юной участницей «Евровидения» и принесла России второе место на конкурсе. Также певица была единственной россиянкой, кто спел дуэтом с Энрике Иглесиасом. Недавно артистке исполнилось 37 лет, но она по-прежнему выглядит очень молодо и обладает стройной фигурой. Не изменился и стиль девушки. Она предпочитает элегантные, женственные, но не вульгарные образы.

Так вышло, что Алсу не часто экспериментирует с имиджем. Она почти всегда была темненькой. Также долгое время девушка носила длинные волосы, но несколько лет назад подстриглась под каре. Обычно весной женщины стремятся к преображению, но певица задумалась над этим осенью. Неожиданно она опубликовала снимки, на которых предстала со светлыми локонами. Артистка предпочла не платиновый, а более натуральный оттенок блонда.

«Организм требует каких-то перемен. А если так?» — написала она.

Звезда смогу удивить своих поклонников. На пост отреагировал даже стилист по волосам Павел Шефф, который с недавних пор ухаживает за локонами Яны Рудковской. «Очень красиво, уже жду», — заинтриговал он. А вот поклонники разделились на два лагеря. Одни стали утверждать, что темный цвет больше идет Алсу, а другие отметили, что она помолодела и посвежела. К слову, с похожим оттенком волос артистка была, когда снималась в своем первом клипе на хит «Зимний сон».

«По моему черный подходит больше, но однозначна, вы очень красивая», «А мне кажется — да. Освежающий светлый», «Наконец-то!!!!!!!! Да, да, да!», «Только не этот цвет волос, пожалуйста», «Прямо как в 90-ые… совсем молоденькая», «Очень круто», «Внезапно! Но классно! Вам хорошо в любом цвете», — стали писать подписчики. К слову, не исключено, что певица просто воспользовалась приложением для того, чтобы обработать фото. Так она заранее узнала, подойдет ей цвет или нет.