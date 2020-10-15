«В деньгах не нуждаюсь»: победительница «Голос 60+» пожертвует свой приз на борьбу с коронавирусом

Финалистка и обладательница главного приза проекта Первого канала «Голос 60+» приняла решение не оставлять выигранные деньги у себя. Дина Юдина из Санкт-Петербурга перечислит сумму в один миллион рублей в Санкт-Петербуржский фонд борьбы с COVID-19.

По словам участницы команды Тамары Гвердцители, она не мечтала о славе и баснословных суммах, когда шла на шоу. Исполнительница просто хотела доказать себе, чего стоит на самом деле. Именно поэтому Дина Юдина с легкостью расстается с призом Первого канала.

«Я хочу отдать этот выигранный миллион на нужды по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Сразу об этом подумала. Так будет правильнее. Я в деньгах не нуждаюсь. У меня хорошая блокадная пенсия, плюс надбавка за работу на Севере. Многие меня жалели, мол, бабушке нужны деньги. Но у меня все в порядке с этим», — рассказала Юдина программе «Пусть говорят».

Отметим, что ранее наставница Юдиной — Тамара Гвердцители — подчеркнула, с каким усердием работала 91-летия певица. Грузинская исполнительница заметила огромную энергию и искренность в Дине Юдиной. К слову, это же и подкупило зрителей, отдавших свои голоса за начинающую артистку.