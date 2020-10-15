«Твой день рождения – он самый лучший без сомнения»: Галкин спел для Баскова в греческом амфитеатре

Шоумен спародировал манеру именинника сниматься для Instagram, а также его голос.

Музыкант Николай Басков 15 октября купается в центре всеобщего внимания — он празднует день рождения. В день 44-летия артиста спешат поздравить его друзья и коллеги по сцене. С теплыми пожеланиями к имениннику обратились певица Алсу, Филипп Киркоров, Валерия и Иосиф Пригожин, а также многие другие селебрити.

Среди подготовивших поздравление – шоумен и телеведущий Максим Галкин. Муж Аллы Пугачевой подготовился и снял видео. «Хочу поздравить своего друга Колю Баскова с днем рождения, но сделать я хочу это так, как он обычно это делает в Instagram, как-то себя снимает», — начал на камеру подыскивать нужный ракурс Галкин.

Заняв искомую позицию, шоумен с удивлением обнаружил, что стоять как Басков – тяжело. Поэтому поспешил скорее записать само поздравление. Он запел:

«Твой день рождения – он самый лучший без сомнения», — спародировал Баскова в честь его именин Галкин.

Юморист отметил, что находится в греческом амфитеатре, где акустика создается замечательная.