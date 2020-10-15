Евгения Медведева вернулась на лед, избежав операции после травмы спины

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева восстановилась после травмы спины и вернулась на лед. Ранее у нее было обнаружено защемление нерва в позвоночнике, из-за которого она не могла тренироваться.

Звезда фигурного катания, как отмечают источники, избежала операции, которая, по сути, могла поставить крест на ее профессиональной карьере.

Как отмечают приближенные к фигуристке люди, сейчас Медведева активно плавает в бассейне, чтобы поддержать мышечный каркас спины. Ее тренерский штаб делает все возможное, чтобы обошлось без хирургического вмешательства, сообщает ТАСС.

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Напомним, что последние два года Евгения Медведева тренировалась в Канаде у местного наставника Брайана Орсера. При этом несколько месяцев назад она приняла решение сотрудничать со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе. Наставница отмечала, что подвигов в ближайшее время ждать не стоит, но они сделают все возможное, чтобы снова добиваться побед на соревнованиях.