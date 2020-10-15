«Наша дружба – плюс в карму»: Лопырева нежно поздравила Баскова с днем рождения

Звезды встречались на протяжении нескольких лет, но свадьбой дело так и не завершилось.

Модель Виктория Лопырева в Instagram нежно поздравила своего друга и бывшего возлюбленного — певца Николая Баскова с днем рождения. Ему 15 октября исполнилось 44 года.

«Низкий поклон твоей маме за тебя, мой дорогой Николай Басков. Искренне люблю тебя и желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена позитивом и смыслом. Наша дружба — плюс в карму. Наше взаимодействие всегда зажигало пространство и пусть так будет всегда! А тебе свершений, счастья и успеха, в котором я никогда не сомневаюсь! С днем рождения!»

Виктория Лопырева

Отметим, что Басков и Лопырева несколько лет назад состояли в романтических отношениях. На 5 октября 2017 года даже была назначена свадьба, которая должна была пройти в Грозном. Впрочем, торжество так и не состоялось.

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Позже Басков отмечал, что их любовь сгубила работа. Они очень редко виделись. Певец даже говорил, что бывало они прилетали по съемкам в какой-нибудь европейский город, но из-за плотного графика не могли там встретиться.