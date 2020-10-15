«Даже Билан был в шоке»: жена Плющенко рассказала о прелестях материнства

Не так давно в семье продюсера появился еще один сын.

Продюсер Яна Рудковская на юбилейной церемонии вручения наград журнала «ОК!» рассказала о своем новорожденном сыне Арсении, который появился в ее семье совсем недавно. Как заявила светская львица, в их дом пришло настоящее счастье, и они безумно рады вместе с мужем и сыном Сашей.

По словам Яны Рудковской, у нее в семье сейчас много помощников. Управиться с ребенком ей помогает в первую очередь мама Светлана Николаевна и сын Саша. Рудковская добавила, что она с мужем двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко тщательно скрывали скорое пополнение. Некоторые из друзей, когда узнали, то даже не поверили.

«Даже Дима Билан был в шоке, все спрашивал меня, как такое возможно. Огромное количество подарков, поздравлений – я даже не ожидала!» Яна Рудковская

Напомним, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспользовались услугами суррогатной матери. Это второй их общий сын с Плющенко, сообщает портал Dni.ru.