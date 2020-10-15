Николай Басков представил последнюю песню, которую услышал при жизни его отец

Как отметил «Золотой голос России», композиция для него очень дорога.

Певец Николай Басков заявил, что посвящает новый клип на песню «Любовь бессмертна» своему отцу. Как известно, Виктор Владимирович ушел из жизни в июне 2019 года. Басков просто обожал папу и очень сильно переживал после его смерти.

По словам певца, эту композицию теперь каждый день слушает его мама. Как рассказала родительница сыну, это своеобразный гимн их любви, сообщает «СтарХит».

«Это была последняя песня, которую услышал отец. И у меня, в большей степени, она связана с моей любовью к нему и ко всем близким людям, которых, увы, сегодня нет рядом. Но моя любовь к ним абсолютно бессмертна».

Николай Басков

Отметим, что в Instagram Николай Басков представил композицию на суд общественности. Он заметил, что за все в своей жизни будет вечно благодарен своим родителям, которые всегда и во всем поддерживали его. По словам Баскова, люди должны дорожить каждым днем, прожитым вместе.

Напомним, что Николаю Баскову 15 октября исполнилось 44 года. С этим событием его поздравили многие звезды шоу-бизнеса.