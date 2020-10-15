«Время для любимых»: покинувшая «Ледниковый период» Тотьмянина поблагодарила всех за слова поддержки

Олимпийская чемпионка получила травму и в ближайшее время на лед не вернется.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина в Instagram разместила снимок со своей дочерью Мишель и собакой Асти. Спортсменка поблагодарила всех своих поклонников, которые последние дни за нее переживают.

«Спасибо всем за слова поддержки! Время для любимых». Татьяна Тотьмянина

«Дочка у вас просто красавица», «Татьяна, поправляйтесь, как можно скорее. Будем ждать вас на катке», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Татьяна Тотьмянина, которая за свою профессиональную карьеру перенесла несколько тяжелых операций, в социальных сетях рассказывала, что на неопределенный срок выбыла из проекта «Ледниковый период». При этом она говорила, что, катаясь с непрофессионалом, очень просто получить травму, что с ней и случилось.

Добавим, что на «Ледниковом периоде» Татьяна Тотьмянина выступала в паре с актером Вячеславом Чепурченко. Кто заменит фигуристку на проекте в ближайшем выпуске пока неизвестно.