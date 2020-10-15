Осенние прогулки: жена Виторгана облачила дочь Этель в лавандовый сияющий бомбер

58-летняя Ирина Млодик, жена актера Эммануила Виторгана, предстала на прогулке с дочерьми. Двухлетнюю Этель она нарядила в сияющий лавандовый бомбер с синими брючками. А младшенькую годовалую Клару – в теплый белый костюм из трикотажа.

Малышку верная спутница народного артиста все еще вывозит на свежий воздух на коляске, а вот старшая дочка Ирины гуляет вполне самостоятельно. Судя по всему, крошки отлично ладят друг с другом. Млодик запечатлела один из таких моментов, обнародовав его в личном блоге. Этель наклонилась над Кларой, любуясь очаровательной сестренкой.

«Наши солнышки… Не знаю какое лучше. Не понимаю, когда родители говорят: я младшую или старшую люблю больше… Нас с сестрой-близнецом никогда не выделяли, отношение к нам всегда было одинаковое!» — прокомментировала кадр Млодик.

Отметим, что сестра-близнец Ирины — Алла очень похожа на свою родственницу, но не является ее точной копией. Обе женщины напоминают внешностью свою маму Римму.