Разгорелся жаркий спор: дочь или жена делают Максиму Галкину массаж лучше

Фанаты так и не смогли прийти к единому мнению в этом непростом вопросе.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появились две видеозаписи. На одной из них массаж телеведущему Максиму Галкину делает любимая жена, а на другой — дочка Лиза.

Провокационная подпись под записью гласит: «Кто делает массаж лучше?».

«Господи, Аллуся совсем не умеет делать массаж», «Максим балдеет, как ему Лиза делает массаж», «Алла профессионально делает массаж. Не надо наговаривать на Примадонну», «А что у него денег нет на профессиональный массаж?» — стали задавать вопросы фанаты.

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Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева познакомились в начале 2000-х на «Славянском базаре». Причем их свел тогдашний муж Примадонны поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Позже он отмечал, что пожалел об этом. Семь лет назад у Пугачевой и Галкина родились замечательные дети – двойняшки Лиза и Гарри. В этом году ребята пошли в первый класс.