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«Горячая штучка»: Джованна Антонелли обнажила «ложбинку греха» в дерзкой фотосессии

Звезда «Клона» в свои 44 года удивляет отличной фигурой.

«Горячая штучка»: Джованна Антонелли обнажила «ложбинку греха» в дерзкой фотосессии
Джованна Антонелли. Кадр из сериала "Клон"

44-летняя звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли спустя 19 лет после выхода сериала в мировой прокат, продолжает будоражить публику своим темпераментом и смелым нравом. Похоже, что в телевизионной ленте актриса сыграла саму себя — непокорную и дерзкую.

Недавно актриса повторила танец живота, которым покорила сердца киногероев Лукаса и Саида, а также миллионы сердец своих поклонников в жизни. Почитатели были потрясены, увидев, что их любимица, сыгравшая марокканку Жади, спустя двадцать лет, остается в той же великолепной форме.

Немало впечатлили зрителей и пляжные фотокадры артистки. Джованна по-прежнему может похвастаться шикарным прессом и стройными ногами.

А теперь мать троих детей устроила фотосессию в дерзком наряде. Бразильская красотка примерила мини-юбочку из белой стеганой ткани, которая к тому же имела разрез сбоку. Образ звезда дополнила яркой канареечной блузкой с глубоким декольте, эту зону историк моды Александр Васильев однажды поэтично назвал «ложбинкой греха». Он утверждает, что так говорят французы.

Джованна Антонелли
Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli/

«Ох и горячая штучка», «Это юбка или трусики?! Не пойму», «Восхитительная красавица! Браво!», «Вот это форма! Шикарная женщина, умопомрачительная!», «Как можно вечно оставаться молодой?!», «Про таких говорят: пьет кровь младенцев», «Моя любимая актриса, самая красивая и привлекательная! Беру образы только от тебя!» — пришли в восторг ее фолловеры.

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