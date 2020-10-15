«Горячая штучка»: Джованна Антонелли обнажила «ложбинку греха» в дерзкой фотосессии

Звезда «Клона» в свои 44 года удивляет отличной фигурой.

44-летняя звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли спустя 19 лет после выхода сериала в мировой прокат, продолжает будоражить публику своим темпераментом и смелым нравом. Похоже, что в телевизионной ленте актриса сыграла саму себя — непокорную и дерзкую.

Недавно актриса повторила танец живота, которым покорила сердца киногероев Лукаса и Саида, а также миллионы сердец своих поклонников в жизни. Почитатели были потрясены, увидев, что их любимица, сыгравшая марокканку Жади, спустя двадцать лет, остается в той же великолепной форме.

Немало впечатлили зрителей и пляжные фотокадры артистки. Джованна по-прежнему может похвастаться шикарным прессом и стройными ногами.

А теперь мать троих детей устроила фотосессию в дерзком наряде. Бразильская красотка примерила мини-юбочку из белой стеганой ткани, которая к тому же имела разрез сбоку. Образ звезда дополнила яркой канареечной блузкой с глубоким декольте, эту зону историк моды Александр Васильев однажды поэтично назвал «ложбинкой греха». Он утверждает, что так говорят французы.