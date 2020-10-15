«Один из самых порядочных людей в индустрии»: Пригожин поделился фото из бассейна с Басковым

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram поздравил с днем рождения «Золотой голос России» певца Николая Баскова. Он разместил совместный снимок со звездой. На фотографии Басков и Пригожин запечатлены неизвестным фотографом в бассейне.

«Дорогой Коленька! Хорошими не становятся, хорошими рождаются. Спасибо за тебя твоим родителям. Не знаю, как так получилось, но ты один из самых порядочных людей в нашей индустрии. Ты очень хороший, добрый, щедрый и всеми любимый. Будь здоров и оставайся всегда человеком с большой буквы». Иосиф Пригожин

«С днем рождения, Коленька. Удачи и благополучия», «Что это у Колюсика с лицом?! Совсем его не узнать. У него на странице никогда не видели таких неудачных фото», «Самые добрые пожелания Коле. И пусть уже наконец-то найдет себе жену», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Николай Басков был женат на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. В этом браке в 2006 году родился сын Бронислав. Позже у Баскова были бурные романы с разными девушками, но больше он официально не женился.