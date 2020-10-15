«Я давно не артист»: перенесший инсульт Моисеев рассказал о своем самочувствии

Десять лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. С того момента артист полностью поменял свой образ жизни и практически перестал появляться на публике. За последние месяцы распространились слухи о том, что именитый артист и вовсе на грани выживания – не встает с постели, покинут и забыт друзьями.

Где же истина? Чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела, журналисты связались с самим Моисеевым. И оказалось, что музыкант чувствует себя хорошо, в помощи посторонних не нуждается и не собирается никому ничего доказывать.

«Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя», — приводит слова Моисеева «СтарХит». – «Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами, — подлечил. В банк ходил по делам, требовалось личное присутствие. Чувствую себя нормально».

Звезда 90-х и в деньгах не нуждается. Как пояснил директор музыканта и его друг Сергей Горох, у исполнителя хита «Голубая Луна» хорошая пенсия и надбавка к ней в виде 30 тысяч рублей за звание заслуженного артиста. Кроме того, и друзья с коллегами не забывают, регулярно справляются о делах и здоровье Моисеева.