«Как на это смотрит Костик?!»: 38-летняя Брежнева полностью разделась в ванной

Вера Брежнева в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Вслед за экранной «женой» Дмитрия Нагиева экс-солистка группы «ВИА Гра» раззадорила поклонников голыми снимками. Артистка решила «посоперничать» с Марией Горбань за звание секс-символа отечественного шоу-бизнеса. Как и актриса из сериала «Кухня» поп-дива позировала в ванной голышом, немало удивив поклонников.

Многие недоумевают: как муж певицы позволяет ей призывно обнажаться на фото, демонстрируя такие соблазнительные ракурсы. Другие разочаровались, что Вера рукой прикрыла пышный бюст, лишив их возможности лицезреть такую красоту.