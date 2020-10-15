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«Как на это смотрит Костик?!»: 38-летняя Брежнева полностью разделась в ванной

Экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала без белья, чем немало удивила верных почитателей.

«Как на это смотрит Костик?!»: 38-летняя Брежнева полностью разделась в ванной
Вера Брежнева. Фото: Instagram.com/ververa

Вера Брежнева в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Вслед за экранной «женой» Дмитрия Нагиева экс-солистка группы «ВИА Гра» раззадорила поклонников голыми снимками. Артистка решила «посоперничать» с Марией Горбань за звание секс-символа отечественного шоу-бизнеса. Как и актриса из сериала «Кухня» поп-дива позировала в ванной голышом, немало удивив поклонников.

Многие недоумевают: как муж певицы позволяет ей призывно обнажаться на фото, демонстрируя такие соблазнительные ракурсы. Другие разочаровались, что Вера рукой прикрыла пышный бюст, лишив их возможности лицезреть такую красоту.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева с одним полотенцем на голове голышом поплескалась в ванной. Фото: Instagram.com/ververa

«Вот это я понимаю, водные процедуры», «Верунчик, хотим такую же фотку, но в полный рост», «Соблазнительно и дерзко», «А грудь-то, почему прикрыла?!», «Горячая девушка… почему еще пар из ванной не пошел?!», «Как на это смотрит Костик?!», «Модная, ой не могу! Красавица», «Я бы на месте мужа не позволил!!», «Провокация засчитана», «А сама говорила, что стесняется!! Теперь мы видим», «Хоть бы купальник надела», «Дочки это тоже видят?!», «Сексуальность зашкаливает», «Очаровательная мечтательница», «Эйфория от созерцания вашей красоты», «Милая, нежная и волнующая фантазию!! Все как мы любит», — отметили поклонники певицы, восхитившись ее красотой.

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