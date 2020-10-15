«Весь корсет расшит камнями»: Илана Юрьева выставила на аукцион платье ручной работы

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram заявила, что хочет продать с аукциона безумно красивое платье, которое ей дорого. Причем все вырученные деньги она отправит в помощь малышу, у которого редкое, но очень тяжелое заболевание. Как сказала артистка, без помощи подписчиков нужную сумму на лечение собрать будет крайне сложно.

«Я не прошу у вас денег. Я прошу купить очень красивое платье ручной работы. Весь корсет расшит камнями. Мы с вами уже делали такой аукцион, и в прошлый раз было собрано около 40 тысяч рублей. Учитывая, что здесь важен каждый рубль, — это хорошая сумма». Илана Юрьева

«Какая же вы молодец, Илана», «В этом платье вы просто куколка», «Платье хорошее, но мне очень понравились ваши волосы. Это просто какой-то восторг. Не стригите их никогда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Илана Юрьева после ухода из «Уральских пельменей» Юлии Михалковой стала главной звездой команды среди девушек. У нее огромная армия поклонников.