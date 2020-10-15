И снова кожа: Алсу показала щиколотки, примерив пыльно-серые чиносы с лакировкой

Певица уже не первый раз выбирает вещи именно из этого материала.

Недавно Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» настоятельно рекомендовала открывать щиколотки дамам, которые хотят выглядеть молодо и модно. По мнению эксперта, укороченные брюки сразу делают облик актуальнее, а открытая лодыжка говорит о юном возрасте. Особенно это важно делать девушкам полным, которые нередко выглядят старше своих лет.

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Алсу, безусловно, женщина молодая и стройная. Но тем не менее предпочитает в последнее время появляться именно в укороченных брюках. Кроме того, звезда стала тяготеть к кожаным изделиям. Ведь буквально на днях она засветилась в компании своей подруги — Жанны Левиной-Мартиросян (супруги известного комика) — в кожаных брюках. И вот новый образ с деталями гардероба в том же материале.

На этот раз в студии RU.TV на «Север-шоу» певица предстала в пыльно-серых кожаных чиносах с лакировкой. Стройные лодыжки брюнетки вновь оказались в центре внимания.