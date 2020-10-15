«Это супер неожиданно!»: Ковальчук и Чумаков стали парой пятилетия

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков поженились 7 лет назад, но вместе они гораздо дольше. Супруги накануне одержали победу в номинации «Пара пятилетия», о чем рассказали своим подписчикам в Instagram.

«По версии журнала «ОК!». Спасибо вам огроменное, что голосовали!!! Это супер неожиданно и для нас это большая честь!!!» — поблагодарили звезды всех причастных.

Подписчики поспешили поздравить своих любимчиков с этим знаковым событием и признали, что Ковальчук и Чумаков это заслужили:

«Вы хорошо смотритесь вместе», «Вы супер», «Какие вы классные!!! И это совершенно справедливо и заслуженно! От всей души поздравляем и любим вас!», «Заслуженно!», «Вы на самом деле лучшая пара, это очевидно», «Потому что вы действительно лучшие! Поздравляем и пора за сынишкой!…Так хочется чтобы больше рождалось детишек от хороших людей!» — пишут поклонники в комментариях.

У артистов подрастает дочка Амелия, которой совсем недавно исполнилось 3 года. По случаю дня рождения единственной наследницы мама впервые опубликовала фото с новорожденной именинницей, которое буквально взорвало Сеть.