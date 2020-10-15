Веселое трио: Навка в жакете цвета фуксии и с конским хвостом спела с подругами хит Жасмин

Татьяна Навка является близкой подругой певицы Жасмин, которой недавно исполнилось 43 года. Артистка отметила свою совсем не круглую дату с размахом, арендовав один из банкетных залов столицы. В числе ее приглашенных гостей оказались: Николай Басков, Любовь Успенская, Леонид Агутин, Анастасия Шубская.

Вечеринка стала веселой благодаря расслабленной атмосфере, ведь знаменитость собрала верных друзей, с которыми можно повеселиться от души, что она и сделала. А когда зазвучали национальные ритмы, певица и вовсе сняла туфли и пустилась в пляс.

Эту позитивную энергию гости Жасмин сохранили надолго. Например, Татьяна Навка оказавшись в компании подруг в авто и услышав на телеэкране своего фешенебельного салона песню артистки «Можно», не смогла удержаться и запела вместе с ней. Приятельницы поддержали фигуристку, в результате чего получился небольшой клип.

Спортсменка поделилась им в личном блоге, сделав два варианта — классический и забавный, с размноженными головами.