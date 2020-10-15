«Средства выводились после его смерти»: вдова Кокшенова обвинила любовниц актера в краже денег

Вдова Михаила Кокшенова Алла Шавырина заявила, что была единственной законной женой актера. Именно она родила ему много лет назад дочь Машу. По словам Шавыриной, все остальные женщины в жизни актера были лишь его любовницами и сегодня не имеют право претендовать на наследство.

«Сейчас мы открыли наследственное дело. По документам я являюсь единственной женой Кокшенова. И единственным его ребенком по документам является наша дочь Маша». Алла Шавырина

Как отметила Шавырина, после смерти Кокшенова его любовницы, которых было несметное количество, стали выводить активно деньги с его счетов. «Средства выводились и после его смерти», — заметила женщина.

Шавырина считает, что Кокшенов при жизни вообще не имел права продавать объекты недвижимости, нажитые с ней в браке. По ее словам, сегодня непонятна судьба сразу нескольких московских квартира актера, а также его дачи за рубежом. Во всех хитросплетениях этой истории будут теперь разбираться адвокаты, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Михаил Кокшенов умер от острой сердечной недостаточности в июне 2020 года. На момент смерти ему было 83 года.