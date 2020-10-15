«Любимый процесс»: Анастасия Решетова похвасталась кроссовками за 40 тысяч рублей

Анастасия Решетова, похоже, уже вполне оправилась после расставания с Тимати. Напомним, что музыкант переехал от модели в свой дом, который ранее строил в качестве семейного гнездышка и предстал в качестве главного героя шоу на ТНТ «Холостяк».

Брюнетка сообщила в личном блоге, что тоже не собирается скучать и готова завести второго ребенка. Их наследнику с Тимати — Ратмиру, к слову, нет еще и года.

Настя вернулась к своей профессии модели и вновь возобновила фотосессии, девушка посещает с ребенком бассейн и не забывает про себя, пополняя свой гардероб новыми вещицами. Одной из таких Решетова похвасталась в личном блоге. В ее обувном арсенале появились новые кроссовки из магазина NIKITA EFREMOV, принадлежащего небезызвестному актеру. Стоит такая модель около 40 тысяч рублей, в зависимости от размера.

«Любимый процесс», — заявила девушка, распаковывая новинку.

Отметим, что блогер в обыденной жизни любит ходить в удобной и практичной одежде, обувая кроссовки и кеды.