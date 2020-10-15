«Дочери мы с женой дали имя Алла»: племянник Пугачевой рассказал о появлении наследницы

Племянник примадонны отечественной эстрады, Влад, рассказал о прибавлении в своей семье. Его жена бухгалтер из Казани, Гузель, еще в августе родила девочку. Причем Примадонна об этом даже не догадывалась. Пара держала радостное событие в тайне ото всех.

У Влада, как известно, есть еще сын, которому сегодня уже восемь лет. Правда, с отцом он не живет. В свое время певица оформила опекунство над внуком своего покойного брата Евгения. Ребенка сейчас воспитывает водитель Примадонны. Влад очень жалел, что сынишку пришлось отдать другому человеку на воспитание, но так сложились обстоятельства.

«Сына я назвал в честь своего покойного отца. А дочери мы с женой дали имя Аллы. Таким образом снова соединили папу и Аллу».

Влад Пугачев

Отметим, что сегодня Влад ведет здоровый образ жизни. Он избавился от всех вредных привычек и счастлив с новой женой, сообщает «Комсомольская правда».