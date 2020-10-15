Аллу Пугачеву два месяца держали в неведении, что у нее в семье родился еще один ребенок

Племянник Примадонны Влад в августе стал отцом во второй раз.

Певица Алла Пугачева в течение двух месяцев не знала, что в ее семье случилось пополнение. Племянник звезды Влад стал, как теперь выясняется, отцом во второй раз. В его семье родилась прекрасная девочка.

Как рассказали в окружении пары, жена Влада, Гузель, должна была родить в сентябре, но она попала в реанимацию и малышка появилась на свет чуть раньше срока — 3 августа. Отметим, что несмотря на проблемы со здоровьем у мамы, ребенок родился абсолютно здоровым. Семья уже давно находится дома.

Добавим, что в свое время старшего сына Влада Алла Пугачева забрала в свою семью. Сейчас мальчика, которому уже восемь лет, воспитывает водитель Примадонны, сообщает «Звездач».

Племянник Примадонны уже подтвердил информацию о том, что он снова стал отцом. И свою новорожденную кроху назвал в честь именитой родственницы. Алла Борисовна по этому поводу еще не высказывалась. Также мужчина дал понять, что никто из близких не знал о пополнении в семье. Так как они с женой скрыли этот факт от общественности.

Напомним, что у Аллы Пугачевой трое внуков. Это дети ее старшей дочери — известной певицы и актрисы Кристины Орбакайте: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова.