«Мы пришли фильм смотреть или кушать?»: Дава отчитал Бузову за ночной аппетит на свидании

Многие почитатели Ольги Бузовой удивляются, как она все успевает и откуда берет свою энергию. В личном блоге звезда объяснила свой феномен: все идет от воспитания и родителей. Ее папа и мама во всем ее поддерживали и всегда верили в ее успех. Поэтому она без тени сомнения покоряет даже самые крутые вершины.

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«Как важно верить в своих детей и в то, что они делают. Я безумно благодарна своим родителям за то, что они всегда верили в меня и мои цели. Дорогие родители, не губите детскую мечту, иначе эта мечта может погубить ребенка», — написала ведущая «Дома-2».

Впрочем, сказать на 100%, что Ольга все успевает в течение дня, пожалуй, нельзя. Например, на свидание со своим парнем Давидом Манукяном (Давой) она нередко ходит по ночам. Там она порой и наедается за весь рабочий день.

Так произошло и накануне: пара сходила в кино на ночной сеанс, где в зале они оказались единственными зрителями. Блогер попытался отвлечь свою возлюбленную от еды, но это у него плохо получилось.